Dudu transferi zora girdi
Beşiktaş yönetiminin talip olduğu Brezilyalı oyuncu Dudu transferi zora girdi. 25 yaşındaki yıldız oyuncu için kulübü Palmerias 15 milyon Euro talep ediyor ve indirime gitmiyor. Siyahbeyazlı yönetim ise oyuncu için enf azla 5 milyon euro vereceğini ve daha fazla fiyat yükseltmeyeceğini açıkladı.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
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"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
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"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
Dudu transferi zora girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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