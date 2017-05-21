 Dudu transferi zora girdi – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    transferi zora girdi

    Dudu transferi zora girdi
    Beşiktaş yönetiminin talip olduğu Brezilyalı oyuncu transferi zora girdi. 25 yaşındaki yıldız oyuncu için kulübü Palmerias 15 milyon Euro talep ediyor ve indirime gitmiyor. Siyahbeyazlı yönetim ise oyuncu için enf azla 5 milyon euro vereceğini ve daha fazla fiyat yükseltmeyeceğini açıkladı.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:37
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