Canlı yayın yok
Beşiktaş Kulübü bugün yapılacak idari ve mali genel kongrede canlı yayın yapılmayacağını duyurdu. Yöneticiler gazetecilerin ise salona alınacağını bildirdi. Kurulda 2017 yılının bütçesi de karara bağlanacak.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
-
"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
-
"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
Canlı yayın yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.