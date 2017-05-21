 Canlı yayın yok – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Canlı yayın yok

    Canlı yayın yok
    Kulübü bugün yapılacak idari ve mali genel kongrede canlı yayın yapılmayacağını duyurdu. Yöneticiler gazetecilerin ise salona alınacağını bildirdi. Kurulda 2017 yılının bütçesi de karara bağlanacak.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:23
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