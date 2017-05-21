Bu sezon da bizim
Kasımpaşaspor zaferi sonrası Kartal’ın hocası Şenol Güneş mutluydu. Deneyimli çalıştırıcı “Telafisi yoktu. 3 puanı almamız gerekiyordu. Biz de onu aldık” dedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kalan iki maçı da kazanarak ligi bitireceğiz" dedi. Siyah-beyazlı hoca, "İlk yarıda sadece taç atışında hata yaptık, onda da golü yedik. Fakat, pozisyon olarak çok üstündük. İkinci yarıda farkı artırdık, fakat skor açılınca oyundan düştük. Daha fazla pas yapmamız, gol atmamız, pozisyon bulmamız lazımdı. Herkes kafasına göre oynayınca sıkıntılar ortaya çıktı. 4-1'den ötürü böyle bir sıkıntı çıktı. 3 puanlık maçtı, alınması gerekiyordu. Taraftarın olağanüstü desteği var. 2 maçımız kaldı, onları da kazanıp bu sezon da şampiyon olmak istiyoruz. Son 2 maça kadar iyi işler yaptık. Daha iyi olabilirdi" ifadesini kullandı.
'HEPSİ EN İYİ OYUNCU'
Güneş , sözlerini şöyle tamamladı: Tereddüt ediyorum. İçeri girince çağırıyorlar. Bekletmek istemiyorum. Taraftarla bütünleşmek lazım. Futbolcularla da sinerji artmalı. İzleyenler de keyif almalı. Sezon başından beri bunu yapmaya çalışıyoruz. Ben tüm oyunculara 'En iyi oyuncu' ödülünü veriyorum. Ben oyuncu ayırmıyorum. Quaresma iyi oynadı, çok koştu, istekliydi. Aboubakar iyiydi, Ozi güzeldi. Ben kenardan gelenlerin de iyi oynamasını bekliyorum.
'HEPSİ EN İYİ OYUNCU'
Güneş , sözlerini şöyle tamamladı: Tereddüt ediyorum. İçeri girince çağırıyorlar. Bekletmek istemiyorum. Taraftarla bütünleşmek lazım. Futbolcularla da sinerji artmalı. İzleyenler de keyif almalı. Sezon başından beri bunu yapmaya çalışıyoruz. Ben tüm oyunculara 'En iyi oyuncu' ödülünü veriyorum. Ben oyuncu ayırmıyorum. Quaresma iyi oynadı, çok koştu, istekliydi. Aboubakar iyiydi, Ozi güzeldi. Ben kenardan gelenlerin de iyi oynamasını bekliyorum.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
-
"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
-
"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
Bu sezon da bizim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.