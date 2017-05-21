 Bu sezon da bizim – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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HEPSİ
    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Bu sezon da bizim

    Bu sezon da bizim

    Kasımpaşaspor zaferi sonrası Kartal’ın hocası mutluydu. Deneyimli çalıştırıcı “Telafisi yoktu. 3 puanı almamız gerekiyordu. Biz de onu aldık” dedi

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Kalan iki maçı da kazanarak ligi bitireceğiz" dedi. Siyah-beyazlı hoca, "İlk yarıda sadece taç atışında hata yaptık, onda da golü yedik. Fakat, pozisyon olarak çok üstündük. İkinci yarıda farkı artırdık, fakat skor açılınca oyundan düştük. Daha fazla pas yapmamız, gol atmamız, pozisyon bulmamız lazımdı. Herkes kafasına göre oynayınca sıkıntılar ortaya çıktı. 4-1'den ötürü böyle bir sıkıntı çıktı. 3 puanlık maçtı, alınması gerekiyordu. Taraftarın olağanüstü desteği var. 2 maçımız kaldı, onları da kazanıp bu sezon da şampiyon olmak istiyoruz. Son 2 maça kadar iyi işler yaptık. Daha iyi olabilirdi" ifadesini kullandı.

    'HEPSİ EN İYİ OYUNCU'
    Güneş , sözlerini şöyle tamamladı: Tereddüt ediyorum. İçeri girince çağırıyorlar. Bekletmek istemiyorum. Taraftarla bütünleşmek lazım. Futbolcularla da sinerji artmalı. İzleyenler de keyif almalı. Sezon başından beri bunu yapmaya çalışıyoruz. Ben tüm oyunculara 'En iyi oyuncu' ödülünü veriyorum. Ben oyuncu ayırmıyorum. Quaresma iyi oynadı, çok koştu, istekliydi. Aboubakar iyiydi, Ozi güzeldi. Ben kenardan gelenlerin de iyi oynamasını bekliyorum.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:36
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