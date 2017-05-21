Beşiktaş'ta ihraç kararı
Beşiktaş Kulübü, oy birliği ile Ozan Biber, Okan Başaran ve Ahmet Gelberi'yi ihraç etti.
Akatlar Arena'da yapılan kongrede tartışmalara neden olan ve bazı bölümlerde kavga bile çıktığı gözlenen siyah-beyazlı 3 üyenin ihraç oylaması gerçekleşti. Oy çokluğuyla Ozan Biber, Okan Başaran ve Ahmet Gelberi kulüpten ihraç edildi. Beşiktaş Mali ve İdari Kongresi'nin 14 maddelik konusunda 3 ismin ihraç kararının alınmasını sağlayan 12'nci şöyle idi:
"Derneğimizin 24839 sicil numaralı üyesi Ahmet Gelberi, 23267 sicil numaralı üyesi Ozan Biber, 26452 sicil numaralı üyesi Okan Başaran hakkında BJK Derneği Disiplin Kurulu tarafından verilmiş kesin çıkarma cezalarının bir kez daha disiplin kurulunca gözden geçirilmesine dair taleplerin Tüzüğün 48/b maddesi uyarınca ele alınması ve oya sunulması."
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:52
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Hasan Ali elden kaçabilir
Toplam 15
Yorum
Ş.Atalay Geçen yıl milyon avrolar ödenerek alınan tüm oyuncular bedavaya gitti. Şimdi de gitmek için FB'den extra para isteyenler var. Kulüp batmış..
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Hasan Ali elden kaçabilir
Toplam 15
Yorum
Ş.Atalay Hasan Ali'ye 4,5 milyon avro transfer bedeli ödeyen zihniyet, şimdi onun da diğerleri gibi bedavaya gideceğine göz yumuyor.
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Dudu transferi zora girdi
Toplam 4
Yorum
karakartal kardeş ben çok büyük konuşma derim. bizim takımın başında esnaf kafalı bir başkan var hatırlatırım :)
Beşiktaş'ta ihraç kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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