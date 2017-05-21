Beşiktaş'ta ihraç kararı

Beşiktaş Kulübü, oy birliği ile Ozan Biber, Okan Başaran ve Ahmet Gelberi'yi ihraç etti.

Siyah-beyazlı kulübün mali ve idari kongresi devam ederken, tartışmalara sebep olan ihraç oylaması gerçekleşti ve 3 isim kulüpten ihraç edildi.

Akatlar Arena'da yapılan kongrede tartışmalara neden olan ve bazı bölümlerde kavga bile çıktığı gözlenen siyah-beyazlı 3 üyenin ihraç oylaması gerçekleşti. Oy çokluğuyla Ozan Biber, Okan Başaran ve Ahmet Gelberi kulüpten ihraç edildi. Beşiktaş Mali ve İdari Kongresi'nin 14 maddelik konusunda 3 ismin ihraç kararının alınmasını sağlayan 12'nci şöyle idi:



"Derneğimizin 24839 sicil numaralı üyesi Ahmet Gelberi, 23267 sicil numaralı üyesi Ozan Biber, 26452 sicil numaralı üyesi Okan Başaran hakkında BJK Derneği Disiplin Kurulu tarafından verilmiş kesin çıkarma cezalarının bir kez daha disiplin kurulunca gözden geçirilmesine dair taleplerin Tüzüğün 48/b maddesi uyarınca ele alınması ve oya sunulması."