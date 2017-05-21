Beşiktaş’ın en güzel abisi

Yıllar geçse de Ricardo Quaresma'nın sihir dolu ayaklarından hiçbir şey götüremiyor. 33 yaşındaki süper yıldız, Kasımpaşa'nın sol kanadını felç etti.

İlk yarıda yaptığı iki nefis ortayı Aboubakar atamadı. Penaltıdan takımını öne geçiren Portekizli, 2. devrede Babel'e müthiş bir orta kesti. Hollandalı'ya sadece dokunmak kaldı. Beşiktaşlılar, Vodafone Arena'dan "Bu adamı seyretmek büyük keyif" sözleriyle ayrıldı.