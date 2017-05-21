 Beşiktaş’ın en güzel abisi – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    Beşiktaş’ın en güzel abisi

    Beşiktaş’ın en güzel abisi

    Yıllar geçse de Ricardo 'nın sihir dolu ayaklarından hiçbir şey götüremiyor. 33 yaşındaki süper yıldız, Kasımpaşa'nın sol kanadını felç etti.

    İlk yarıda yaptığı iki nefis ortayı Aboubakar atamadı. Penaltıdan takımını öne geçiren Portekizli, 2. devrede Babel'e müthiş bir orta kesti. Hollandalı'ya sadece dokunmak kaldı. Beşiktaşlılar, Vodafone Arena'dan "Bu adamı seyretmek büyük keyif" sözleriyle ayrıldı.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:33
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