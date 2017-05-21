Beşiktaş’ın en güzel abisi
Yıllar geçse de Ricardo Quaresma'nın sihir dolu ayaklarından hiçbir şey götüremiyor. 33 yaşındaki süper yıldız, Kasımpaşa'nın sol kanadını felç etti.
İlk yarıda yaptığı iki nefis ortayı Aboubakar atamadı. Penaltıdan takımını öne geçiren Portekizli, 2. devrede Babel'e müthiş bir orta kesti. Hollandalı'ya sadece dokunmak kaldı. Beşiktaşlılar, Vodafone Arena'dan "Bu adamı seyretmek büyük keyif" sözleriyle ayrıldı.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
-
"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
-
"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
Beşiktaş’ın en güzel abisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.