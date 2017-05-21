 Beşiktaş'ın çocukları – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
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    21 Mayıs 2017, Pazar
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    'ın çocukları

    Beşiktaş'ın çocukları

    taraftarı, Kasımpaşa maçında Vodafone Arena'yı tek kelimeyle bayram yerine çevirdi.

    Maçtan önce bayrak ve pankart şov vardı. Tribündeki eşsiz desteği hayranlıkla izleyen siyah-beyazlı oyuncular bir ara taraftarın istemesiyle hep birlikte tribüne gidip şampiyonluk sözü verdiler. 'ın attığı golde ise adeta yer gök inledi. Maçtan sonra ise şampiyonluk şarkıları Arena'yı sardı.

    Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası takımlarının dolu dizgin şampiyonluğa gittiğini ifade eden taraftarlar dakikalarca "Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar" diye tezahürat yaptı. Tribünlerde çok sayıda çocuk ve bayan taraftar da vardı. Beşiktaş'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcelo ise 30. yaş gününde Kasımpaşa maçına çıktı. Babalarını yalnız bırakmayan Marcelo'nun çocukları, tribünde açtıkları pankartla babalarının yaş gününü kutladı.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:20
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