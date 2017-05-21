Beşiktaş o takımı satın alıyor
Beşiktaş, hem altyapısını güçlendirmek hem de Türk futboluna yeni yetenekler sunmak adına Kocaeli Birlikspor'u satın alma yolunda en önemli ve ilk adımı attı.
Özellikle Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın üzerinde durduğu konulardan olan pilot takım alma meselesi çözüldü. Mali ve idari kongrede Kocaeli Birlikspor'u almak için oylama yapıldı ve üyeler oylamada çoğunluk sağladı. Siyah-beyazlı kulüp, 10 milyon TL'ye Kocaeli Birlikspor'un yüzde 80 hisselerinin sahibi olacak.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:17
-
Hasan Ali elden kaçabilir
Toplam 15
Yorum
Ş.Atalay Geçen yıl milyon avrolar ödenerek alınan tüm oyuncular bedavaya gitti. Şimdi de gitmek için FB'den extra para isteyenler var. Kulüp batmış..
-
Hasan Ali elden kaçabilir
Toplam 15
Yorum
Ş.Atalay Hasan Ali'ye 4,5 milyon avro transfer bedeli ödeyen zihniyet, şimdi onun da diğerleri gibi bedavaya gideceğine göz yumuyor.
-
Dudu transferi zora girdi
Toplam 4
Yorum
karakartal kardeş ben çok büyük konuşma derim. bizim takımın başında esnaf kafalı bir başkan var hatırlatırım :)
Beşiktaş o takımı satın alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.