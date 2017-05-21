Beşiktaş o takımı satın alıyor

Beşiktaş, hem altyapısını güçlendirmek hem de Türk futboluna yeni yetenekler sunmak adına Kocaeli Birlikspor'u satın alma yolunda en önemli ve ilk adımı attı.

Siyah-beyazlı kulübün bugün gerçekleştirdiği mali ve idari kongrede görüşülecek olan konulardan biri de Kocaeli Birlikspor'u satın alma adına yapılacak oylama idi.



Özellikle Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın üzerinde durduğu konulardan olan pilot takım alma meselesi çözüldü. Mali ve idari kongrede Kocaeli Birlikspor'u almak için oylama yapıldı ve üyeler oylamada çoğunluk sağladı. Siyah-beyazlı kulüp, 10 milyon TL'ye Kocaeli Birlikspor'un yüzde 80 hisselerinin sahibi olacak.