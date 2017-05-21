Abouyazar!
Kamerunlu forvet coşuyor, Kara Kartal uçuyor Dün de 1 gol, 1 asistle oynadı, ayakta alkışlandı
Vincent Aboubakar... Sezon başında kaçırdığı gollerle konuşulan 25 yaşındaki oyuncu, golleriyle, asistleriyle Mario Gomez'i bile unutturdu. Dün Kasımpaşa galibiyetinin mimarlarından olan Abou 1 gol, 1 asistle oynadı. Yıldız forvet son 6 lig maçında 5 kez ağları sarsarken, 3 de asist yaptı. Sezon başı Porto'dan kiralık gelen Aboubakar şiir gibi futboluyla yönetime bir kez daha "Bonservisimi alın" mesajı verdi.
- 21 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:39
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Yılın en iyi 5'inde 2 F.Bahçe'li
Toplam 1
Yorum
Atillas-BJK Yarın futbol yok. Feneri tutacağız
-
"FIFA'ya 'TFF'ye müdahale et' diye gidiyoruz"
Toplam 14
Yorum
Fenerlilere Adam Medical Parkın sahibi genel müdürü,liv hospital ın genel müdürü ve doktor,bu adama pirimci diyorsanız sizde birşey ararım..
-
"Beşiktaş Türkiye'de her zaman favoridir"
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Akıl mantık
Abouyazar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.