 Abouyazar! – Fotomaç – 21 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Abouyazar!

    Abouyazar!

    Kamerunlu forvet coşuyor, Kara Kartal uçuyor Dün de 1 gol, 1 asistle oynadı, ayakta alkışlandı

    Vincent ... Sezon başında kaçırdığı gollerle konuşulan 25 yaşındaki oyuncu, golleriyle, asistleriyle Mario Gomez'i bile unutturdu. Dün Kasımpaşa galibiyetinin mimarlarından olan Abou 1 gol, 1 asistle oynadı. Yıldız forvet son 6 lig maçında 5 kez ağları sarsarken, 3 de asist yaptı. Sezon başı Porto'dan kiralık gelen şiir gibi futboluyla yönetime bir kez daha "Bonservisimi alın" mesajı verdi.
    1. 21 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Abouyazar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.