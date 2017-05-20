 Vodafone Arena’dan çıkış yok – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Vodafone Arena’dan çıkış yok

    Vodafone Arena’dan çıkış yok
    Beşiktaş'ın bileği Vodafone Arena'da bükülmüyor. Siyah- beyazlılar, yeni statlarında oynadığı 18 lig maçını da kaybetmedi. Kartal bu sezon ligde sahasında oynadığı 15 karşılaşmada 11 galibiyet 4 beraberlik elde etti. Geçen sezon da yeni stadında yaptığı 3 maçını kazanan Beşiktaş bu karşılaşmalarda 46 gol atıp 17 gol yedi. Siyah-beyazlılar, yeni stadında şimdiye dek sadece kupada Fenerbahçe'ye 1-0 kaybetti.

    ?ZİRVENİN BELALISI KASIMPAŞA
    Kasımpaşa, Süper Lig'de bu sezon ilk dört mücadelesi yapan tüm takımlardan puan aldı. Lider Beşiktaş'ı ilk yarıdaki maçta sahasında 2-1 yenen İstanbul ekibi, ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir'i ise 4-0'la bozguna uğrattı. Galatasaray'ı da Türk Telekom Arena'da 3-1 deviren Paşa, üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe ile yine deplasmanda 0-0 berabere kalmayı başararak önemli bir başarıya imza koydu.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:13
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