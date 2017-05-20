Vodafone Arena’dan çıkış yok
?ZİRVENİN BELALISI KASIMPAŞA
Kasımpaşa, Süper Lig'de bu sezon ilk dört mücadelesi yapan tüm takımlardan puan aldı. Lider Beşiktaş'ı ilk yarıdaki maçta sahasında 2-1 yenen İstanbul ekibi, ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir'i ise 4-0'la bozguna uğrattı. Galatasaray'ı da Türk Telekom Arena'da 3-1 deviren Paşa, üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe ile yine deplasmanda 0-0 berabere kalmayı başararak önemli bir başarıya imza koydu.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:13
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Aytaç ve Bero gidiyor
Toplam 7
Yorum
aga vah vah, çok üzüldük, inşallah giderler, bonus bunlar bonusssss.....
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Çin'e gitmekten vazgeçti
Toplam 9
Yorum
korkmaz alinacaksa bu adami alin,bize uyar ,turkiyede leblebi gibi gol atar.
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G.Saray resmen açıkladı
Toplam 2
Yorum
korkmaz negredo iyi golcu, bu sezonki gol sayisina bakmayin ,premier lig dunyanin en zor ligi,negredo yeni bir sayfa acmak isteyecektir.
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