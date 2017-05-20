Tolgay alkış aldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in son haftalarda ilk 11’de sahaya sürdüğü Tolgay Arslan, Kasımpaşa karşısındaki etkili futboluyla hocasından alkış aldı.

Kasımpaşa'yı farklı geçerek bitime 2 maç kala liderliğini sürdüren Beşiktaş'ta Tolgay Arslan, oynadığı futbolla alkış aldı. Son haftalarda Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından ilk 11'de sahaya sürülen genç futbolcu, Atiba'nın yokluğunda gerek savunma, gerekse de hücumda etkili oldu. Bursaspor karşısında hücuma daha yakın oynayan ve Cenk'in attığı golü hazırlayıp, Aboubakar'a da asist yapan Tolgay, Kasımpaşa önünde Oğuzhan'la yan yana oynadı.