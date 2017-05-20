 Talisca golle döndü – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    golle döndü

    Talisca golle döndü

    Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Anderson , 1 maç aranın ardından formasına kavuştu. Brezilyalı futbolcu, Kasımpaşa karşısında fileleri havalandırdı.

    Fenerbahçe derbisinde Volkan Demirel'le yaşadığı tartışma sonrasında PFDK'ya sevk edilen ve 1 maç ceza alan Anderson golle döndü.

    Bursaspor karşısında cezalı olduğu için forma giyemeyen Talisca, Kasımpaşa maçında ilk 11'de sahaya çıkarken, karşılaşmanın ikinci yarısında Aboubakar'ın güzel asistinde topu filelere göndermeyi başardı ve takımının 3'üncü golüne imza attı.

    Talisca attığı bu golle, ligdeki gol sayısını da 11'e çıkartmış oldu.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:26
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