Talisca golle döndü
Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca, 1 maç aranın ardından formasına kavuştu. Brezilyalı futbolcu, Kasımpaşa karşısında fileleri havalandırdı.
Bursaspor karşısında cezalı olduğu için forma giyemeyen Talisca, Kasımpaşa maçında ilk 11'de sahaya çıkarken, karşılaşmanın ikinci yarısında Aboubakar'ın güzel asistinde topu filelere göndermeyi başardı ve takımının 3'üncü golüne imza attı.
Talisca attığı bu golle, ligdeki gol sayısını da 11'e çıkartmış oldu.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:26
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Boyko dönecek
Toplam 4
Yorum
e4r5t Boyko başarısız falan değil. Onu Tolga için ezdi ŞEnol Güneş. Boyko duygusal. Ama Fabriden daha yetenekli. Fabri iyi kaleci ama bazen çılgın
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Kravets kapışması
Toplam 11
Yorum
uLTRASLAN Bence BJKye gelir. Ne diye orta sıra takımına gitsinki. Tek kulvarda bile yarşmayan FBde ne yapacak.
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Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş'a şok
Toplam 9
Yorum
ASWER TOLGAY AÇIĞI KAPATABİLECEK HATTA DAHA FAZLA HÜCUM DESTEĞİ YAPABİLEN Bİ OYUNCU. BU ARADA DÜNYANIN BİLDİĞİ BİR GÖKHAN İNLERİN VAR VE KULÜBEDE
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