 Şenol Güneş’in ilk galibiyeti – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Şenol Güneş’in ilk galibiyeti

    Şenol Güneş’in ilk galibiyeti

    Kasımpaşa karşısında 4-1’lik galibiyete uzanan Beşiktaş, Şenol Güneş’in takımın başında olduğu son 2 sezonda lacivert-beyazlı rakibi karşısında ilk kez kazandı.

    Vodafone Arena'da Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok önemli bir engeli geçen Beşiktaş, güçlü rakibi karşısında son 2 sezonda ilk kaz kazandı. Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından 2 sezon boyunca ligde Kasımpaşa dışındaki bütün rakiplerini en az 1 maçta yenmeyi başaran Beşiktaş, Kasımpaşa'şa karşı ise üstünlük kuramamıştı. Şenol Güneş'in ekibi, lacivert-beyazlı rakibini taraftarı önünde mağlup ederek son 2 sezonda ligdeki bütün takımlara karşı en az 1 kez kazanmayı başardı.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:21
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