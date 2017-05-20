Şenol Güneş’in ilk galibiyeti
Kasımpaşa karşısında 4-1’lik galibiyete uzanan Beşiktaş, Şenol Güneş’in takımın başında olduğu son 2 sezonda lacivert-beyazlı rakibi karşısında ilk kez kazandı.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:21
-
Orman, Taison için Ukrayna’da!
Toplam 17
Yorum
Msecgin Vida yi topcu diye alan adamın futbolla uzaktan yakindan ilgisi yokturdur...
-
Dakikası 5 bin Euro'ya oynadı!
Toplam 1
Yorum
Serkan Bu adaman yüzü gülmez.O biliyor nedenini.Yine de başarılar diliyoruz.
-
Kravets kapışması
Toplam 14
Yorum
Kral Eğleniyor Beşiktaş bunu alsın kafama sıkarım topçu mu bu golcü mü
Şenol Güneş’in ilk galibiyeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.