 Seda Uslu yuvaya döndü – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Seda Uslu yuvaya döndü

    Seda Uslu yuvaya döndü
    Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Seda Uslu'yu renklerine bağladı. 1983 doğmlu Uslu geçtiğimiz sezon Halkbank forması giymişti. Daha önce 2012- 2013 sezonunda siyah-beyazlı takımda oynayan Seda 1.80 metre boyunda ve pasör mevkisinde görev yapıyor.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:05
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