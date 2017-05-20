Seda Uslu yuvaya döndü

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Seda Uslu'yu renklerine bağladı. 1983 doğmlu Uslu geçtiğimiz sezon Halkbank forması giymişti. Daha önce 2012- 2013 sezonunda siyah-beyazlı takımda oynayan Seda 1.80 metre boyunda ve pasör mevkisinde görev yapıyor.