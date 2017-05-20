Marcelo: “Doğum günümde güzel bir galibiyet oldu”
Beşiktaş’ın Brezilyalı defansı Marcelo, doğum gününde alınan 4-1’lik Kasımpaşa galibiyetinin kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, “Defansta başarılı bir maç çıkarmak da bizim için çok güzeldi” ifadelerini kullandı.
"Şu ana kadar milli takım daveti almadım"
Tosic'le bu sezon çok uyumlu olduklarını ve iyi maçlar çıkardıklarını sözlerine ekleyen Marcelo, "Bu takımın buraya gelmesinde emek harcadık. Bence iyi de iş çıkardık. Transfer yönetimin işi. Yönetim transfer düşünüyorsa yapabilir, onların bileceği iştir. Bizim işimiz çıkıp futbol oynamak. Beşiktaş'a geldiğimden beri iyi maçlar oynuyorum. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü de, mutlaka yurt dışında forma giyen futbolcuları takip ediyordur. Beni de takip ediyordur. Bıkmadan, usanmadan çalışmaya devam ediyorum. Şu ana kadar bana ulaşılmış bir davet ya da haber yok" ifadelerini kullandı.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:32
-
Paşalar gibi!
Toplam 14
Yorum
Çapsızlar Çok adice ve kurnazca bir karar Volkan'ı PFDK'ya göndermemek. Volkan 30 maç ceza alsa ne olacak. Ucuz akıllarıyla Taliscayı unutturacaklar.
-
Paşalar gibi!
Toplam 14
Yorum
34 ORGANİZE OLMUŞ GÖREVLİLER İŞ BAŞINDA
-
Paşalar gibi!
Toplam 14
Yorum
yani aslında 10 dan çok fazla ama hakem vermedi az öncede bir tane penaltısı verilmedi bjk nin maçı izlemediysen yorum yapma susta bişey bilsinle
Marcelo: “Doğum günümde güzel bir galibiyet oldu” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.