Kravets kapışması
Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin bonservisi Dinamo Kiev’de bulunan golcü oyuncu için yarıştıkları iddia edildi
1 YILLIK ANLAŞMASI DAHA VAR
Futbola Dinamo Kiev altyapısında başlayan Artem Kravets, 2007 yılında A Takıma yükseldi. Ardından Arsenal, Kiev, Stuttgart ve son olarak Granada'ya kiralık olarak gönderildi. 27 yaşındaki Ukraynalı oyuncu bu sezon La Liga'da 26 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Dinamo Kiev ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Artem Kravets'in Transfermarkt verilerine göre 3 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:54
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Aytaç ve Bero gidiyor
Toplam 7
Yorum
aga vah vah, çok üzüldük, inşallah giderler, bonus bunlar bonusssss.....
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Çin'e gitmekten vazgeçti
Toplam 9
Yorum
korkmaz alinacaksa bu adami alin,bize uyar ,turkiyede leblebi gibi gol atar.
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G.Saray resmen açıkladı
Toplam 2
Yorum
korkmaz negredo iyi golcu, bu sezonki gol sayisina bakmayin ,premier lig dunyanin en zor ligi,negredo yeni bir sayfa acmak isteyecektir.
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