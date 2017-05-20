 Kravets kapışması – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Kravets kapışması

    Kravets kapışması

    Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin bonservisi Dinamo Kiev’de bulunan golcü oyuncu için yarıştıkları iddia edildi

    İki ezeli rakibin, Granada'da kiralık olarak forma giyen Artem Kravets'in peşine düştüğü ifade edildi. Haber Ukrayna'dan gelirken Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin bonservisi Dinamo Kiev'de olan golcü oyuncu için rekabet içinde olduğu ifade edildi. Şu ana kadar iki kulübün de Dinamo Kiev ile temasa geçmediği ve görüşmelerin menajerler düzeyinde sürdüğü kaydedildi.

    1 YILLIK ANLAŞMASI DAHA VAR
    Futbola Dinamo Kiev altyapısında başlayan Artem Kravets, 2007 yılında A Takıma yükseldi. Ardından Arsenal, Kiev, Stuttgart ve son olarak Granada'ya kiralık olarak gönderildi. 27 yaşındaki Ukraynalı oyuncu bu sezon La Liga'da 26 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Dinamo Kiev ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunan Artem Kravets'in Transfermarkt verilerine göre 3 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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