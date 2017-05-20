 Keskin 100 oyuncu izledi – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Keskin 100 oyuncu izledi

    Keskin 100 oyuncu izledi
    Oyuncu takip ekibinin başında yer alan Gökhan Keskin, Güney Amerika raporunu hazırladı. Keskin'in Brezilya, Arjantin, Şili ve Kolombiya'da 100'e yakın maç izlediği öğrenildi. Belirlenen yetenekli ve genç oyuncular, yönetime rapor edilecek. Hedef en az 1-2 gelecek vaat eden oyuncuyu uygun maliyetle takıma kazandırmak.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:08
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