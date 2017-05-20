Keskin 100 oyuncu izledi

Oyuncu takip ekibinin başında yer alan Gökhan Keskin, Güney Amerika raporunu hazırladı. Keskin'in Brezilya, Arjantin, Şili ve Kolombiya'da 100'e yakın maç izlediği öğrenildi. Belirlenen yetenekli ve genç oyuncular, yönetime rapor edilecek. Hedef en az 1-2 gelecek vaat eden oyuncuyu uygun maliyetle takıma kazandırmak.