Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş'a şok

Son haftalarda sakatlıklarla boğuşan Kanadalı oyuncu geçtiğimiz hafta iyileşmesine rağmen Bursaspor karşılaşmasını da tamamlayamamıştı.Teknik direktör Şenol Güneş'in Atiba'nın yerine Tolgay Arslan'a şans vereceği öğrenildi.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısına Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar on biri ile çıkması bekleniyor.