 Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş'a şok – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş'a şok

    Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş'a şok

    Beşiktaş'ta sakatlığı geçmeyen Atiba bu akşam oynanacak Kasımpaşa maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı.

    Son haftalarda sakatlıklarla boğuşan Kanadalı oyuncu geçtiğimiz hafta iyileşmesine rağmen Bursaspor karşılaşmasını da tamamlayamamıştı.Teknik direktör Şenol Güneş'in Atiba'nın yerine Tolgay Arslan'a şans vereceği öğrenildi.

    Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısına Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar on biri ile çıkması bekleniyor.

    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:37
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