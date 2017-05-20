Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş'a şok
Beşiktaş'ta sakatlığı geçmeyen Atiba bu akşam oynanacak Kasımpaşa maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı.
Son haftalarda sakatlıklarla boğuşan Kanadalı oyuncu geçtiğimiz hafta iyileşmesine rağmen Bursaspor karşılaşmasını da tamamlayamamıştı.Teknik direktör Şenol Güneş'in Atiba'nın yerine Tolgay Arslan'a şans vereceği öğrenildi.
Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısına Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Aboubakar on biri ile çıkması bekleniyor.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:37
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Olcay: Beni izleyin
Toplam 6
Yorum
MA. A. KOPUK SANA ÇOK İYİ ÖRNEKTİR. SEN BJK DEN TEKMEYİ YEDİN VE TS RA ŞUTLANDIN. FUTBOLU BJK İÇİN DEĞİL KENDİN İÇİN VE TS İÇİN OYNA. KIYAKÇILIĞIN SONU AYAKÇILIKTIR OLCAY UNUT
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Olcay: Beni izleyin
Toplam 6
Yorum
1903 BESIKTAS'I SAMPIYON YAPACAK OLCAY :)
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Keskin nişancı
Toplam 2
Yorum
ATI ALAN BORU GERİDE BIRAKIP NİĞDE YE ULAŞTI. GÜNA ŞİMDİYE KADAR NERELERDEYDİNİZ SNEIJDER VE GÜMÜŞ SİNAN. UYKUDAN ANCA MI UYANDINIZ. GS DA YATMAKTAN YORULMADINIZ MI. ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTİ.
Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş'a şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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