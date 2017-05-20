 Hanımlar devreye girdi – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Hanımlar devreye girdi

    Hanımlar devreye girdi
    Beşiktaş'ta final haftalarında futbolcular şampiyonluk için kenetlendi. Kaptan Tolga Zengin'in önderliğinde sık sık bir araya gelen oyuncular, beraber yemek yiyip birlik tablosu oluşturuyor. Ailelerin de yer aldığı organizasyonlarda, hanımlar yaptıkları yemeklerde hünerlerini konuşturuyor.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:14
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