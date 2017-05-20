Hanımlar devreye girdi

Beşiktaş'ta final haftalarında futbolcular şampiyonluk için kenetlendi. Kaptan Tolga Zengin'in önderliğinde sık sık bir araya gelen oyuncular, beraber yemek yiyip birlik tablosu oluşturuyor. Ailelerin de yer aldığı organizasyonlarda, hanımlar yaptıkları yemeklerde hünerlerini konuşturuyor.