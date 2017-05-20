Flamengo teklif yaptı

Rhodolfo'dan kurtulmak isteyen Beşiktaş'a ilk ciddi teklif geldi... Brezilya Ligi takımlarından Flamengo, siyah-beyazlılara 4.5 milyon Brezilyalı reali yaklaşık 1.2 milyon euro teklif etti. Kartal'ın bu sezon sadece 10 maçta forma şansı bulabilen ve b ir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun satışına sıcak baktığı belirtildi.