 Flamengo teklif yaptı – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Flamengo teklif yaptı

    Flamengo teklif yaptı
    Rhodolfo'dan kurtulmak isteyen Beşiktaş'a ilk ciddi teklif geldi... Brezilya Ligi takımlarından Flamengo, siyah-beyazlılara 4.5 milyon Brezilyalı reali yaklaşık 1.2 milyon euro teklif etti. Kartal'ın bu sezon sadece 10 maçta forma şansı bulabilen ve b ir yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun satışına sıcak baktığı belirtildi.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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