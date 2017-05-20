Toroğlu, dikkat çeken açıklamalar yaptı ve Şenol Güneş ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte Toroğlu'nun o sözleri

ABOUBAKAR MODERN SANTRFOR

Beşiktaş'ta oyundan düşen oyuncular oluyor. Talisca mesala gol dışında yok. Gomez, 10 sene evvelki futbolda Gomez'di. Ama şu dönemde Aboubakar tipli oyuncular gerek. Değişik bir adam. Ne halt edeceği belli değil. Halep'e giderken bir bakıyorsun Şam'a gidiyor… Çok iyi oynayan dansözler vardır. Bacak bir tarafa gider, kalça bir tarafa, göğüs bir tarafa.

Dansöz kıvraklığında bir tarzı var. Karşısındaki adamı gıcık eder. Kıvrak ve değişik bir oyuncu. Karşısında oynasam gıcık olurum, ceza sahası dışında işini halletmen lazım. Avrupa'da oynat, bu haftadaki ilk 10'a girecek bir gol attı Beşiktaş. Çok zor bir goldü.

"QUARESMA SON 2 YILIN EN İYİSİYDİ"

Kasımpaşa'ya %100 asist yapıyorsun… Şu maç 1-1 bitse ne olacak? Bugünkü Ricardo Quaresma son 2 yılın en iyi Quaresma'sıydı. Quaresma, Kasımpaşa maçında gereksiz top kayıpları falan yapmadı. Oynaması gerektiği gibi oynadı.

Hukuk adamları yalama olmayacak. Hakemler yalaka olmayacak. Düzgün olacak. Topla çarpışan hakemden bir şey olmaz. İyi hakem, topla falan çarpışmaz. Oyun alanından çıkmaları gerekiyor. Ama bilmiyorlar ki?



"ŞENOL GÜNEŞ ŞAMPİYON YAPACAK VE BIRAKACAK"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Şenol Güneş hakkındaki konuşmalarından ne anlıyoruz? Benim konuşmalardan orta çıkardığım izlenimim; Şenol Güneş takımı şampiyon yapacak ve sonra gidecek. Ortada demek ki bazı sorunlar var. Ben Şenol Güneş'in gelecek sezon takımda kalacağını düşünmüyorum.



"BABEL ENTERESAN İŞLER YAPIYOR"

Futboldan keyif almak önemli. Aboubakar tek topla 5 kişiyi oyundan düşürdü. Kaleci de ne yapacağını şaşırdı. 10 numara iş yaptı Beşiktaş. Futbolda bu var işte. Bunu yaptığınızda ne güzel konuşuyoruz. Babel de enteresan işler yapıyor. Zor bir herif gerçekten. Beşiktaş bu sene şampiyon da olsa gelecek sene takım kadrosunu kurarken, etkili bir şeyler yapması gerekir. Orta sahada, stoperde sıkıntıları var. Şu anda Beşiktaş'ın orta sahası iyi değil.

BAŞAKŞEHİR'DE VAR BEŞİKTAŞ'TA YOK

Medipol Başakşehir hakikaten iyi bir takım. Oyundan çıkan kim olursa olsun, bir başkası girince fark etmiyor. Bir beyin gidiyor, diğer beyin aynı işi yapıyor. Şampiyonluğa giden Beşiktaş'ta bile bu yok. Ama Başakşehir'de var. Futbolumuzda bu tip takımlar inşallah artar. Emre olmadığında fark ediyor ama yine de "bir şekilde" oynuyorlar.