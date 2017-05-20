Erbil&Kerkük’e futbol okulu

Irak'ın Erbil ve Kerkük kentlerinde Beşiktaş Futbol Okulu açıldı. Türkmen sporuna destek için açılan okullarda eğitim ücretsiz olacak. Açılışa katılanlara forma, top, tişört ve bayrak dağıtıldı. Türkmen Spor Kulübü Başkanı Faik Cemil, "Bu bizim için hayaldi. Beşiktaş, Irak'ta bu seviyede bir ilki gerçekleştirdi. Vesile olanlara teşekkür ederiz" dedi.