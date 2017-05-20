Cenk&Ozi’den abone yarışı

Cenk Tosun ile Oğuzhan Özyakup, Vodafone KaraKartal'ın "Arkadaşını Getir" kampanyası için kamera karşısına geçti. İki yıldız futbolcu, hazırlanan viral videoda verdikleri numaralarla Vodafone KaraKartal platformuna en çok aboneyi kazandırmak için yarıştı.