 Cenk&Ozi’den abone yarışı – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Cenk&Ozi’den abone yarışı

    Cenk&Ozi’den abone yarışı
    Cenk Tosun ile Oğuzhan Özyakup, Vodafone KaraKartal'ın "Arkadaşını Getir" kampanyası için kamera karşısına geçti. İki yıldız futbolcu, hazırlanan viral videoda verdikleri numaralarla Vodafone KaraKartal platformuna en çok aboneyi kazandırmak için yarıştı.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:06
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cenk&Ozi’den abone yarışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.