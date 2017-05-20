Çebi: “Oğuzhan bizim çocuğumuz”

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kasımpaşa maçının ardından, Oğuzhan’la henüz sözleşme imzalandığını belirterek, “O bizim çocuğumuz. Burası onun evi. İstediği zaman sözleşmeyi imzalarız” dedi.



Kasımpaşa'nın çok iyi bir mücadele ortaya koyduğunu söyleyen Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Kendilerini tebrik ediyorum. Beşiktaş bugün daha iyiydi. Şampiyonluk için henüz çok erken. Bu maç keyifliydi. Şampiyonluk daha başka. Ligi tamamladığınız zaman oluyor. İnsanlar keyifli olunca atmosfer de keyifli oluyor" dedi.



3 yıldızlı formaların siparişlerinin verilmediğini söyleyen Çebi, "Şampiyonluğu almadan forma siparişi veremezsiniz, yakışık almaz. Herkesin bir emeği var. Önümüzdeki 2 maç var. Gaziantepspor ve Osmanlıspor ile oynayacağız. Hepsi onurlu, gururlu takımlar. Antep düşse dahi onların da mücadele vereceğine inanıyorum. Mühim olan başarıdır. Başarıyı elde etmenin tek yolu galip gelmektir. Galip gelirseniz başarılı olursunuz" dedi.



"Aboubakar çok iyiydi"

Kasımpaşa karşısında Aboubakar'ın çok iyi olduğunu da sözlerine ekleyen Çebi, "Umarım futbol hayatında her zaman güzellikler ve başarılar olur. Hele bu başarılara Beşiktaş'ta devam ederse muhteşem olur" dedi.



Çebi, Oğuzhan Özyakup'la ilgili olarak da, "Oğuzhan bizim çocuğumuz. Kendisiyle henüz yeni sözleşme imzalanmadı ama istediği zaman sözleşmeyi oturur imzalarız. Hiçbir zaman onunla ilgili pazarlık yok. Burası onun evi, Oğuzhan da bizim çocuğumuz" ifadelerini kullandı.