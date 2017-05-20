Boyko dönecek

Denis Boyko'nun menajeri Vadim Shablii, Beşiktaş'ın sözleşmelerini feshedeceği iddialarının doğru olmadığını söyledi. Shablii, "Bu ne saçma bir iddia... Beşiktaş sadece bir yıl önce sözleşme imzaladığı bir oyuncuyu neden göndersin. Boyko geri dönecek ve formasını geri almak için savaşacak" sözlerini kullandı.