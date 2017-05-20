 Boyko dönecek – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mayıs 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Boyko dönecek

    Boyko dönecek
    Denis Boyko'nun menajeri Vadim Shablii, Beşiktaş'ın sözleşmelerini feshedeceği iddialarının doğru olmadığını söyledi. Shablii, "Bu ne saçma bir iddia... Beşiktaş sadece bir yıl önce sözleşme imzaladığı bir oyuncuyu neden göndersin. Boyko geri dönecek ve formasını geri almak için savaşacak" sözlerini kullandı.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:00
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Boyko dönecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.