Beşiktaş'ta kongre günü
Siyah-beyazlı kulübün yıllık olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yarın yapılacak.
Beşiktaş Akatlar Arena'da gerçekleştirilecek kongrede başkanlık divanı seçiminin ardından, kulüp yönetim kurulu idari ve mali faaliyet raporları ile denetleme kurulu raporları okunacak. Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulunun 2016 yılı faaliyetleri idari ve mali bakımdan ayrı ayrı ibraya sunulacak, 2017 yılı konsolide bütçesi karara bağlanacak.
Genel kurulda ayrıca, kulüp derneği ve bağlı şirketlerinin bilet satış işlemleri için şirket kurulmasıyla, Kocaeli Birlik Sportif Hizmetler AŞ'nin hisselerinin yüzde 80'inin satın alınması ve bu suretle şirkete ortak olunması hususları görüşülerek, oya sunulacak.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 09:57
-
Kod adı: Obrakadabra!
Toplam 1
Yorum
mehmet obrakadabra dan bir tane daha lazım futbola.
-
Orman, Taison için Ukrayna’da!
Toplam 16
Yorum
kemal sizde paramı var vericek siz ancak sizin gazınızı alırlar böyle siz busene bir iki futbolcu harinde trans fer yapamazsınız
-
Igor Tudor: “Hedefimiz 3’üncü sıra”
Toplam 4
Yorum
erhan aynen kardeş bu selçuk nasıl top oynuyor ya anlamak mümkün değil geçen maç jouse ne güzel oynadı orda neden vasatlar hep 11 de
Beşiktaş'ta kongre günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.