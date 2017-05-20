 Babel eski takımını boş geçmedi – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Babel eski takımını boş geçmedi

    Babel eski takımını boş geçmedi

    Beşiktaş’ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, eski takımı Kasımpaşa’ya karşı etkili bir futbol ortaya koydu ve 66. dakikada attığı golle skoru belirleyen isim oldu.

    Kasımpaşa'da 2013-2015 yılları arasında forma giyen ve bu sezon devre arasından Deportivo'dan Beşiktaş'a transfer olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, eski takımı Kasımpaşa'ya karşı ilk kez forma giydi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in vazgeçilmezlerinden birisi olan ve Beşiktaş'a geldiği günden bu yana ortaya koyduğu performansla alkış alan yıldız oyuncu, Kasımpaşa karşısında da oynadığı futbolla göz doldurdu ve rakip savunmaya maç boyunca zor anlar yaşattı. Karşılaşmanın 66. dakikasında Ricardo Quaresma'nın sağdan yaptığı ortaya çok iyi yükselen Babel, yaptığı kafa vuruşuyla takımının 4'üncü golünü attı ve eski takımını boş geçmemiş oldu.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:04
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