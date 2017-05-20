 Aboubakar seriye bağladı – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    seriye bağladı

    Aboubakar seriye bağladı

    Beşiktaş’ın golcü futbolcusu , Kasımpaşa’yı da boş geçmedi. Aboubakar, Fenerbahçe ve Bursaspor’un ardından üst üste 3’üncü maçında da gol sevinci yaşadı.

    Porto'dan sezon başında kiralık olarak alınan ve özellikle ilk yarıdaki performansıyla çok eleştirilen , sezonun ikinci yarısında ise bambaşka bir görüntü ortaya koydu. Yıldız futbolcu, Kasımpaşa maçında da boş geçmedi. Sezonun ikinci yarısında forma giydiği 10 lig maçında 7 kez gol sevinci yaşayan Kamerunlu oyuncu, 11. maçında da gol atmayı başardı. Fenerbahçe ve Bursaspor maçlarını boş geçmeyen Aboubakar, Kasımpaşa karşısında da rakip fileleri havalandırarak üst üste 3 maçta da gol attı.
    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:27
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