3 yıldıza 3 kala Paşa virajı
Son üç haftaya M. Başakşehir’in 2 puan önünde lider giren siyah-beyazlılar, mutlu son yolunda bir engeli daha aşmak istiyor. Şenol Güneş, bu maçı kazanıp avantajlarını sürdürmek istediklerini kaydetti
YÜREĞİNİZLE OYNAYIN
Beşiktaş hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönettiği taktik çalışmada hücum ve gol varyasyonları üzerinde durulduğu belirtildi. Güneş, Kasımpaşa'nın son dönemdeki formu konusunda oyuncularını uyardı. Tecrübeli çalıştırıcının, şampiyonluk için iplerin kendi ellerinde olduğunu dile getirerek, "Kalan 3 maçımızı da kazanırsak işimizi şansa bırakmadan mutlu sona ulaşırız. Tek hedefimiz bu olmalı. Sahada herkes yüreğini ortaya koysun" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
GÜNEŞ iLE ÖZDEŞ 5. KEZ
Şenol Güneş, Kasımpaşa'nın teknik patronu Kemal Özdeş ile antrenörlük kariyerinde 4 kez karşılaştı. Bu maçların 2'sini Şenol Güneş'in çalıştırdığı takımlar kazanırken, Özdeş 1 galibiyet aldı. 1 mücadele ise berabere sonuçlandı. Güneş'in takımları 8, Özdeş'in ekipleri 6 gol attı.
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:58
-
Aytaç ve Bero gidiyor
Toplam 7
Yorum
aga vah vah, çok üzüldük, inşallah giderler, bonus bunlar bonusssss.....
-
Çin'e gitmekten vazgeçti
Toplam 9
Yorum
korkmaz alinacaksa bu adami alin,bize uyar ,turkiyede leblebi gibi gol atar.
-
G.Saray resmen açıkladı
Toplam 2
Yorum
korkmaz negredo iyi golcu, bu sezonki gol sayisina bakmayin ,premier lig dunyanin en zor ligi,negredo yeni bir sayfa acmak isteyecektir.
3 yıldıza 3 kala Paşa virajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.