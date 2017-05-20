3 yıldıza 3 kala Paşa virajı

Son üç haftaya M. Başakşehir’in 2 puan önünde lider giren siyah-beyazlılar, mutlu son yolunda bir engeli daha aşmak istiyor. Şenol Güneş, bu maçı kazanıp avantajlarını sürdürmek istediklerini kaydetti

Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş, 32. haftada bu akşam Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Son üç maça takipçisi Medipol Başakşehir'in 2 puan önünde lider giren siyah-beyazlılar, ikinci yarının flaş ekiplerinden Kasımpaşa'yı da yenerek avantajını son 2 haftaya taşımaya çalışacak.Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Serkan Çınar yönetecek. Kartal'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Kasımpaşa'da ise sakatlanarak sezonu kapatan Fode Koita'nın yanı sıra kupadan kırmızı kart cezası bulunan Turgut Doğan Şahin, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecekler. Kaptan Adem Büyük'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.



YÜREĞİNİZLE OYNAYIN

Beşiktaş hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönettiği taktik çalışmada hücum ve gol varyasyonları üzerinde durulduğu belirtildi. Güneş, Kasımpaşa'nın son dönemdeki formu konusunda oyuncularını uyardı. Tecrübeli çalıştırıcının, şampiyonluk için iplerin kendi ellerinde olduğunu dile getirerek, "Kalan 3 maçımızı da kazanırsak işimizi şansa bırakmadan mutlu sona ulaşırız. Tek hedefimiz bu olmalı. Sahada herkes yüreğini ortaya koysun" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



GÜNEŞ iLE ÖZDEŞ 5. KEZ

Şenol Güneş, Kasımpaşa'nın teknik patronu Kemal Özdeş ile antrenörlük kariyerinde 4 kez karşılaştı. Bu maçların 2'sini Şenol Güneş'in çalıştırdığı takımlar kazanırken, Özdeş 1 galibiyet aldı. 1 mücadele ise berabere sonuçlandı. Güneş'in takımları 8, Özdeş'in ekipleri 6 gol attı.