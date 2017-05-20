3 futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi 3'er sarı kartları bulunan Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Atınç Nukan ceza sınırındalar... Üç oyuncu bu akşam da sarı kart görmeleri halinde, 33. haftadaki Gaziantepspor mücüdelesinde forma giyemeyecek. Teknik heyetten üç isme de 'gereksiz sertlikten kaçının' uyarısı geldi.