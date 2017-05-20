 19.00 I Beşiktaş-Kasımpaşa – Fotomaç – 20 Mayıs 2017
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    20 Mayıs 2017, Cumartesi
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    19.00 I Beşiktaş-Kasımpaşa

    19.00 I Beşiktaş-Kasımpaşa

    Son üç haftaya M. Başakşehir’in 2 puan önünde lider giren siyah-beyazlılar, mutlu son yolunda bir engeli daha aşmak istiyor. Şenol Güneş, bu maçı kazanıp avantajlarını sürdürmek istediklerini kaydetti

    Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen Beşiktaş, 32. haftada bu akşam Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Son üç maça takipçisi Medipol Başakşehir'in 2 puan önünde lider giren siyah-beyazlılar, ikinci yarının flaş ekiplerinden Kasımpaşa'yı da yenerek avantajını son 2 haftaya taşımaya çalışacak.Vodafone Arena'da saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Serkan Çınar yönetiyor. Kartal'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Kasımpaşa'da ise sakatlanarak sezonu kapatan Fode Koita'nın yanı sıra kupadan kırmızı kart cezası bulunan Turgut Doğan Şahin, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecekler.

    YÜREĞİNİZLE OYNAYIN
    Beşiktaş hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönettiği taktik çalışmada hücum ve gol varyasyonları üzerinde durulduğu belirtildi. Güneş, Kasımpaşa'nın son dönemdeki formu konusunda oyuncularını uyardı. Tecrübeli çalıştırıcının, şampiyonluk için iplerin kendi ellerinde olduğunu dile getirerek, "Kalan 3 maçımızı da kazanırsak işimizi şansa bırakmadan mutlu sona ulaşırız. Tek hedefimiz bu olmalı. Sahada herkes yüreğini ortaya koysun" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

    GÜNEŞ iLE ÖZDEŞ 5. KEZ
    Şenol Güneş, Kasımpaşa'nın teknik patronu Kemal Özdeş ile antrenörlük kariyerinde 4 kez karşılaştı. Bu maçların 2'sini Şenol Güneş'in çalıştırdığı takımlar kazanırken, Özdeş 1 galibiyet aldı. 1 mücadele ise berabere sonuçlandı. Güneş'in takımları 8, Özdeş'in ekipleri 6 gol attı.

    BEŞİKTAŞ'IN 11'İ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Aboubakar,

    KASIMPAŞA'NIN 11'İ: Ramazan Köse, Veysel, Veigneau, Titi, Popov, Eduok, Abdullah, Castro, Sadiku, Tunay Torun, Batuhan

    1. 20 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 19:01
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