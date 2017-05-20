19.00 I Beşiktaş-Kasımpaşa
Son üç haftaya M. Başakşehir’in 2 puan önünde lider giren siyah-beyazlılar, mutlu son yolunda bir engeli daha aşmak istiyor. Şenol Güneş, bu maçı kazanıp avantajlarını sürdürmek istediklerini kaydetti
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Beşiktaş hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönettiği taktik çalışmada hücum ve gol varyasyonları üzerinde durulduğu belirtildi. Güneş, Kasımpaşa'nın son dönemdeki formu konusunda oyuncularını uyardı. Tecrübeli çalıştırıcının, şampiyonluk için iplerin kendi ellerinde olduğunu dile getirerek, "Kalan 3 maçımızı da kazanırsak işimizi şansa bırakmadan mutlu sona ulaşırız. Tek hedefimiz bu olmalı. Sahada herkes yüreğini ortaya koysun" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
GÜNEŞ iLE ÖZDEŞ 5. KEZ
Şenol Güneş, Kasımpaşa'nın teknik patronu Kemal Özdeş ile antrenörlük kariyerinde 4 kez karşılaştı. Bu maçların 2'sini Şenol Güneş'in çalıştırdığı takımlar kazanırken, Özdeş 1 galibiyet aldı. 1 mücadele ise berabere sonuçlandı. Güneş'in takımları 8, Özdeş'in ekipleri 6 gol attı.
BEŞİKTAŞ'IN 11'İ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Aboubakar,
KASIMPAŞA'NIN 11'İ: Ramazan Köse, Veysel, Veigneau, Titi, Popov, Eduok, Abdullah, Castro, Sadiku, Tunay Torun, Batuhan
- 20 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 19:01
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Boyko dönecek
Toplam 4
Yorum
e4r5t Boyko başarısız falan değil. Onu Tolga için ezdi ŞEnol Güneş. Boyko duygusal. Ama Fabriden daha yetenekli. Fabri iyi kaleci ama bazen çılgın
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Kravets kapışması
Toplam 11
Yorum
uLTRASLAN Bence BJKye gelir. Ne diye orta sıra takımına gitsinki. Tek kulvarda bile yarşmayan FBde ne yapacak.
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Kasımpaşa maçı öncesi Beşiktaş'a şok
Toplam 9
Yorum
ASWER TOLGAY AÇIĞI KAPATABİLECEK HATTA DAHA FAZLA HÜCUM DESTEĞİ YAPABİLEN Bİ OYUNCU. BU ARADA DÜNYANIN BİLDİĞİ BİR GÖKHAN İNLERİN VAR VE KULÜBEDE
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