19.00 I Beşiktaş-Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yürüyen, 32. haftada bu akşam Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Son üç maça takipçisi'in 2 puan önünde lider giren siyah-beyazlılar, ikinci yarının flaş ekiplerinden Kasımpaşa'yı da yenerek avantajını son 2 haftaya taşımaya çalışacak.Vodafone Arena'da saat'da başlayan mücadeleyi hakemyönetiyor. Kartal'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Kasımpaşa'da ise sakatlanarak sezonu kapatan'nın yanı sıra kupadan kırmızı kart cezası bulunan, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecekler.Beşiktaş hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamladı. Teknik direktörin yönettiği taktik çalışmada hücum ve gol varyasyonları üzerinde durulduğu belirtildi. Güneş,'nın son dönemdeki formu konusunda oyuncularını uyardı. Tecrübeli çalıştırıcının, şampiyonluk için iplerin kendi ellerinde olduğunu dile getirerek, "Kalanmaçımızı da kazanırsak işimizi şansa bırakmadan mutlu sona ulaşırız. Tek hedefimiz bu olmalı. Sahada herkes yüreğini ortaya koysun" ifadelerini kullandığı öğrenildi.Şenol Güneş, Kasımpaşa'nın teknik patronu Kemal Özdeş ile antrenörlük kariyerinde 4 kez karşılaştı. Bu maçların 2'sini Şenol Güneş'in çalıştırdığı takımlar kazanırken, Özdeş 1 galibiyet aldı. 1 mücadele ise berabere sonuçlandı. Güneş'in takımları 8, Özdeş'in ekipleri 6 gol attı.Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Quaresma, Babel, Aboubakar,Ramazan Köse, Veysel, Veigneau, Titi, Popov, Eduok, Abdullah, Castro, Sadiku, Tunay Torun, Batuhan