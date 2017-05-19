 Tolgay, Atiba’yı kesti! – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Tolgay, ’yı kesti!

    Tolgay, Atiba’yı kesti!

    Kasımpaşa maçının hazırlıkları devam ediyor. Şenol Güneş ilk 11'i büyük ölçüde belirlerken, orta sahada değişiklik bekleniyor.

    Nedeni ise 'ın formu... Gurbetçi oyuncuyu, Kasımpaşa maçında da ilk 11'de düşünen tecrübeli teknik adamın cezası biten Talisca ile son haftalarda form düşüklüğü gösteren Atiba Hutchinson'dan birisini keseceği öğrenildi. Karar bugün yapılacak son idmanda netleşecek. Ancak ibrenin 'da olduğu belirtiliyor. Kanadalı ön libero büyük olasılıkla yarın yedek soyunacak.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:04
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