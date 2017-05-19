PFDK’dan 207 bin liralık ceza
PFDK, Bursa maçında siyah-beyazlı taraftarların çirkin+kötü tezahüratı ve eylemin bu sezon 5. kez gerçekleşmesi nedeniyle Beşiktaş'a 110 bin TL para cezası verdi.
70 BİN TL'LİK HASAR!
Beşiktaş taraftarlarının, 13 sezon aradan sonra gittikleri Bursa deplasmanında tribünlerde ciddi hasara neden olduğu bildirildi. 2 bin siyah-beyazlı seyircinin yer aldığı tribündeki 60 koltuğun kırıldığı, tuvaletlerin de zarar gördüğü açıklandı. Ayrıca stattaki bir büfeye zarar verme olayına karışıldığı da iddia edildi. Zararın 70 bin lira olduğu belirtiliyor.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:09
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Usta'dan şike süreci ile ilgili açıklama
Toplam 2
Yorum
fenerbahçe yok muharrem başkan siz nasaya marsa gidin çünkü fifadanda red gelecek ozaman gidecek yer kalmıyor red gelinde fifadan marsa gidersiniz artı
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Hollanda'nın kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
bulut Babel i nasıl kadroya almaz akıl alır gibi değil, advokat senide kovarlar rahat ol.
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Fenerbahçe'nin rakibi Real
Toplam 2
Yorum
FB hayır liverpol ;)
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