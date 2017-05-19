 PFDK’dan 207 bin liralık ceza – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    ’dan 207 bin liralık ceza

    PFDK’dan 207 bin liralık ceza

    , Bursa maçında siyah-beyazlı taraftarların çirkin+kötü tezahüratı ve eylemin bu sezon 5. kez gerçekleşmesi nedeniyle 'a 110 bin TL para cezası verdi.

    Bu seyircilerin kartları ilk deplasman maçında bloke edilecek. Kartal'a ayrıca taraftarların neden olduğu saha olayları için 52 bin 500, merdiven boşlukları nedeniyle de 45 bin TL daha ceza kesildi.

    70 BİN TL'LİK HASAR!
    taraftarlarının, 13 sezon aradan sonra gittikleri Bursa deplasmanında tribünlerde ciddi hasara neden olduğu bildirildi. 2 bin siyah-beyazlı seyircinin yer aldığı tribündeki 60 koltuğun kırıldığı, tuvaletlerin de zarar gördüğü açıklandı. Ayrıca stattaki bir büfeye zarar verme olayına karışıldığı da iddia edildi. Zararın 70 bin lira olduğu belirtiliyor.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:09
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