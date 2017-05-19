Orman, Taison için Ukrayna’da!
Ukrayna’nın Futbol 1 kanalı, Fikret Orman’ın Shakhtar Donetsk’in maçını izlediğini iddia etti. Hedefte Taison’un olduğu belirtiliyor.
VİDA İNDİRİME BAĞLI
Şenol Güneş'in stopere istediği Domagoj Vida ısrarı sürüyor. Bu transfer, indirime bağlı. Dinamo Kiev'in 10 milyon euro fiyat biçtiği 27 yaşındaki Hırvat savunmacıda rakamı makul seviyeye çekerse Beşiktaş tekrar devreye girecek. Sözleşmesi son seneye girdiği için Kiev'in Vida'da yumuşaması bekleniyor. Vida daha önce kulübüyle anlaşılması halinde Beşiktaş'a gelebileceğini ifade etmişti.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:47
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Usta'dan şike süreci ile ilgili açıklama
Toplam 2
Yorum
fenerbahçe yok muharrem başkan siz nasaya marsa gidin çünkü fifadanda red gelecek ozaman gidecek yer kalmıyor red gelinde fifadan marsa gidersiniz artı
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Hollanda'nın kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
bulut Babel i nasıl kadroya almaz akıl alır gibi değil, advokat senide kovarlar rahat ol.
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Fenerbahçe'nin rakibi Real
Toplam 2
Yorum
FB hayır liverpol ;)
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