 Orman, Taison için Ukrayna’da! – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Orman, için Ukrayna’da!

    Orman, Taison için Ukrayna’da!

    Ukrayna’nın Futbol 1 kanalı, Fikret Orman’ın Shakhtar Donetsk’in maçını izlediğini iddia etti. Hedefte ’un olduğu belirtiliyor.

    Ukrayna medyası, başkan Fikret Orman'ın Shakhtar Donetsk'in maçını izlediğini iddia etti. Haber Futbol 1 kanalının. Orman'ın 'u izlemiş olabileceği yorumu yapılıyor. 29 yaşındaki Taison, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alıyor. Sol kanatta oynayan Brezilyalı yıldızda en büyük sorun 'imza parası'!..

    VİDA İNDİRİME BAĞLI
    Şenol Güneş'in stopere istediği Domagoj Vida ısrarı sürüyor. Bu transfer, indirime bağlı. Dinamo Kiev'in 10 milyon euro fiyat biçtiği 27 yaşındaki Hırvat savunmacıda rakamı makul seviyeye çekerse Beşiktaş tekrar devreye girecek. Sözleşmesi son seneye girdiği için Kiev'in Vida'da yumuşaması bekleniyor. Vida daha önce kulübüyle anlaşılması halinde Beşiktaş'a gelebileceğini ifade etmişti.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:47
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