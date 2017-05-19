 Lens hamlesi – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Lens hamlesi

    Lens hamlesi

    Siyah-beyazlılar, F.Bahçe’nin vazgeçtiği belirtilen Hollandalı sağ açık için devreye girdi. Sunderland’a satın alma opsiyonlu kiralama teklifi gitti.

    , için devreye girdi. 'de yeni hoca olması beklenen Aykut Kocaman'ın veto ettiği belirtilen Hollandalı yıldız için siyah-beyazlı kulübün Sunderland ile temasa geçerek satın alma opsiyonlu kiralama konusunda masaya oturmaya hazır olduğunu bildirildiği ifade edildi. İngiliz ekibinin bu teklife henüz yanıt vermediği belirtilirken, sezon sonunda futbolcu ile yapılacak görüşmeden sonra kararın netleşeceği kaydedildi. Premier Lig'den Championship'e düşen Sunderland bütçesinde kısıtlamaya gitmek zorunda. Bu nedenle Jeremain Lens'i bonservisiyle birlikte satmasına ya da tekrar kiraya vermesine kesin gözüyle bakılıyor. 29 yaşındaki Lens, Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig'de 23 maçta 4 gol, 10 asiste imza attı. Hollanda Milli Takımı'nda da oynayan Lens'in 32 maçta 7 golü bulunuyor.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:43
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