 Krampon izi hala sırtımda – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Krampon izi hala sırtımda

    Krampon izi hala sırtımda

    Bursasporlu , Beşiktaş maçında Ricardo 'nın krampon darbesinin izlerinin hâlâ sırtında durduğunu söyledi.

    'nın yaptığı hareketin dünyanın her yerinde 'kırmızı kart' olduğunu savunan Şilili oyuncu, ülkesinde Redgol Radyo'ya konuştu. Jorquera, "Sırtımda krampon izleri hala duruyor" dedi.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:11
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