 Kombine kuyruğu – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Kombine kuyruğu

    Kombine kuyruğu

    Siyah-beyazlı taraftarlar, satışa sunulan futbol takımının yeni sezon kombine kartlarına büyük ilgi gösterdi.

    Futbol Takımı'nın 2017-2018 sezonunda Vodafone Arena'da oynayacağı karşılaşmalarda geçerli olacak kombine kartlar satışa sunuldu. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Vodafone Arena kombine satış ofisi ve Passolig internet sitesinden satışına devam edilen kombinelere siyah-beyazlı taraftarların büyük ilgi gösterdiği bildirildi. Taraftarların kombine kartlardan alabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren 'da uzun kuyruklar oluşturduğu kaydedildi. Sekiz ayrı kategoride satışa sunulan kombinelerin fiyatları bin 250 lira ile 4 bin 750 lira arasında değişiyor.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:00
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