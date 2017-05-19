 Kasımpaşa ile 28. randevuda – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Kasımpaşa ile 28. randevuda

    Kasımpaşa ile 28. randevuda

    Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek.

    İki takım arasında geride kalan 27 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 18'ini Beşiktaş kazandı, 6 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 3 kez galibiyete ulaştı.

    Beşiktaş'ın 56 golüne, Kasımpaşa 23 golle cevap verdi.

    Beşiktaş 3 maçtır kazanamıyor

    Medipol Başakşehir ile girdiği şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan lig lideri Beşiktaş, yarınki rakibi Kasımpaşa'yı 3 maçtır yenemezken, son 2 karşılaşmada ise mağlup oldu.

    Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında son galibiyetini 2014-2015 sezonunun ikinci yarısında deplasmanda 5-1'lik skorla aldı. İki takım arasında geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maç 3-3 bitti. İkinci yarıda Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta da Kasımpaşa, sahasında 2-1 galip gelerek, rakibine 2016-2017'de ligde ilk yenilgisini tattırdı.

    Bu arada, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963'te hem beyaz grupta hem de final grubunda birlikte yer alınca bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.

    Maçlar

    Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

    Sezon 1. Maç 2. Maç
    1959-1960 0 - 0 1 - 0
    1960-1961 1 - 1 3 - 0
    1961-1962 1 - 0 0 - 0
    1962-1963 3 - 0 3 - 1 Beyaz Grup
    3 - 0 2 - 0 Final Grubu
    1963-1964 4 - 0 2 - 0
    2007-2008 2 - 1 4 - 2
    2009-2010 2 - 1 2 - 2
    2010-2011 1 - 1 1 - 0
    2012-2013 3 - 1 1 - 3
    2013-2014 3 - 0 2 - 1
    2014-2015 2 - 0 5 - 1
    2015-2016 3 - 3 1 - 2
    2016-2017 1 - 2

    Not: Sonuçlarda ilk takım olarak Beşiktaş alınmıştır.

    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:31
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