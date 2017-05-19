Kasımpaşa ile 28. randevuda
Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 27 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 18'ini Beşiktaş kazandı, 6 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 3 kez galibiyete ulaştı.
Beşiktaş'ın 56 golüne, Kasımpaşa 23 golle cevap verdi.
Beşiktaş 3 maçtır kazanamıyor
Medipol Başakşehir ile girdiği şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan lig lideri Beşiktaş, yarınki rakibi Kasımpaşa'yı 3 maçtır yenemezken, son 2 karşılaşmada ise mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar, rakibi karşısında son galibiyetini 2014-2015 sezonunun ikinci yarısında deplasmanda 5-1'lik skorla aldı. İki takım arasında geçen sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maç 3-3 bitti. İkinci yarıda Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabakayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta da Kasımpaşa, sahasında 2-1 galip gelerek, rakibine 2016-2017'de ligde ilk yenilgisini tattırdı.
Bu arada, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963'te hem beyaz grupta hem de final grubunda birlikte yer alınca bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yaptı.
Maçlar
Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
|Sezon
|1. Maç
|2. Maç
|1959-1960
|0 - 0
|1 - 0
|1960-1961
|1 - 1
|3 - 0
|1961-1962
|1 - 0
|0 - 0
|1962-1963
|3 - 0
|3 - 1
|Beyaz Grup
|3 - 0
|2 - 0
|Final Grubu
|1963-1964
|4 - 0
|2 - 0
|2007-2008
|2 - 1
|4 - 2
|2009-2010
|2 - 1
|2 - 2
|2010-2011
|1 - 1
|1 - 0
|2012-2013
|3 - 1
|1 - 3
|2013-2014
|3 - 0
|2 - 1
|2014-2015
|2 - 0
|5 - 1
|2015-2016
|3 - 3
|1 - 2
|2016-2017
|1 - 2
Not: Sonuçlarda ilk takım olarak Beşiktaş alınmıştır.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:31
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Toplam 1
Yorum
ago bursa fenerin alt yapısı bari 1.lige gitsin alttan kendisi için oynayan bir takım gelsin
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'Bırakın gideyim!'
Toplam 1
Yorum
yüz karası yönetim adam hiç bişe katmıyor takıma,zorla tutuyorlar. komedi filmi bu sene fb.
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Hasan belirsiz
Toplam 1
Yorum
yüz karası fb nin gelmiş gecmiş en beceriksiz sol beki.inş gider de kurtuluruz.
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