 Herkes uyurken Q7 çalışıyor – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Herkes uyurken Q7 çalışıyor

    Herkes uyurken Q7 çalışıyor
    , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yine ilgi odağı oldu. Tecrübeli futbolcu, tek başına çalışmasından görüntüler ve fotoğraflar paylaşarak, "Herkes uyurken ben çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Quaresma'nın fotoğrafları çok sayıda beğeni aldı.

    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:08
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