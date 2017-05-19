Güneş, Milne’i de geçti
Beşiktaş ile üst üste ikinci şampiyonluğa yürüyen Şenol Güneş, Kartal'ın efsane teknik direktörü Gordon Milne'i puan ortalamasında geride bıraktı...
TARİHİN EN İYİSİ
Güneş, hem galibiyet oranı hem puan ortalamasında Beşiktaş tarihinin en iyi hocası.
3. SIRADA BRİEGEL VAR
Siyah-beyazlı ekipte en yüksek puan ortalamasına sahip 3'üncü teknik direktör Hans Peter Briegel. Beşiktaş, Alman çalıştırıcının ilk üç hafta yardımcı antrenör, sonraki 31 maçta teknik direktör olarak görev yaptığı 1999-2000 sezonunda 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgiyle 75 puan toplamış, galibiyet oranı yüzde 68, puan ortalaması ise 2.21 olmuştu.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:06
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Usta'dan şike süreci ile ilgili açıklama
Toplam 2
Yorum
fenerbahçe yok muharrem başkan siz nasaya marsa gidin çünkü fifadanda red gelecek ozaman gidecek yer kalmıyor red gelinde fifadan marsa gidersiniz artı
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Hollanda'nın kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
bulut Babel i nasıl kadroya almaz akıl alır gibi değil, advokat senide kovarlar rahat ol.
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Fenerbahçe'nin rakibi Real
Toplam 2
Yorum
FB hayır liverpol ;)
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