 Güneş, Milne’i de geçti – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Güneş, Milne’i de geçti

    Güneş, Milne’i de geçti

    ile üst üste ikinci şampiyonluğa yürüyen , Kartal'ın efsane teknik direktörü 'i puan ortalamasında geride bıraktı...

    Tecrübeli teknik adam yönetiminde siyah-beyazlılar ligde 65 maçta 45 galibiyet 12 beraberlik elde ederken, sadece 8 kez yenildi. Güneş bu istatistikleriyle 2.26 puan ortalaması yakaladı. 'ın başında 213 maça çıkan Milne ise 139 galibiyet 55 beraberlik, 19 mağlubiyet yaşamıştı. Milne'in Kartal'ı 2.22 puan ortalaması tutturmuştu.

    TARİHİN EN İYİSİ
    Güneş, hem galibiyet oranı hem puan ortalamasında Beşiktaş tarihinin en iyi hocası.

    3. SIRADA BRİEGEL VAR
    Siyah-beyazlı ekipte en yüksek puan ortalamasına sahip 3'üncü teknik direktör Hans Peter Briegel. Beşiktaş, Alman çalıştırıcının ilk üç hafta yardımcı antrenör, sonraki 31 maçta teknik direktör olarak görev yaptığı 1999-2000 sezonunda 23 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgiyle 75 puan toplamış, galibiyet oranı yüzde 68, puan ortalaması ise 2.21 olmuştu.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:06
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