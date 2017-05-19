 Çınar’la yenilmiyor – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Çınar’la yenilmiyor

    Çınar’la yenilmiyor
    Merkez Hakem Kurulu, Beşiktaş-Kasımpaşa maçına Serkan Çınar'ı atadı. Vodafone Arena'da yarın akşam saat 19.00'da oynanacak karşılaşmada Çınar'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Dördüncü hakem ise Abdulkadir Bitigen. Kartal, ile bugüne kadar çıktığı 9 maçın 8'ini kazandı. 1 kez de berabere kaldı.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:11
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