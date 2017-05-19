''Bizi bırakmayın''
Aboubakar ve Talisca, Beşiktaş’ta kalmak istiyor. Kiralık sözleşmeleri bitecek iki yıldızın Fikret Orman’a, “Burada seviliyoruz. Gelecek sezon da Beşiktaş’ta devam etmeyi çok istiyoruz” dedikleri, başkanın “Merak etmeyin, elimizden geleni yapacağız” yanıtını verdiği öğrenildi.
BİZ DE YARDIMCI OLALIM
Tercümanın da yer aldığı görüşmede Talisca'nın başkan Orman'a, Benfica'ya dönmek istemediğini dile getirerek, "Burada herkes beni çok seviyor. Ben de Beşiktaş'ta mutluyum. Kulübümle de anlaşırsanız gelecek sezon da kalmayı çok isterim" dediği ifade edildi. Porto'dan kiralanan Vincent Aboubakar'ın da Talisca'nınkine benzer sözler kullandığı kaydedilirken, gerekirse kulübü ile görüşerek transferi için yardımcı olmaya hazır olduğunu da kaydettiği dile getirildi.
Başkan Fikret Orman'ın iki yıldızın bu tavırlarından çok memnun olduğu ve sırtlarını sıvazlayarak, "Merak etmeyin. Biz de sizden memnunuz. Kalmanız için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Sizler de bu konuda bize yardımcı olursanız seviniriz" yanıtını verdiği belirlendi.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:23
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Usta'dan şike süreci ile ilgili açıklama
Toplam 2
Yorum
fenerbahçe yok muharrem başkan siz nasaya marsa gidin çünkü fifadanda red gelecek ozaman gidecek yer kalmıyor red gelinde fifadan marsa gidersiniz artı
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Hollanda'nın kadrosu açıklandı
Toplam 1
Yorum
bulut Babel i nasıl kadroya almaz akıl alır gibi değil, advokat senide kovarlar rahat ol.
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Fenerbahçe'nin rakibi Real
Toplam 2
Yorum
FB hayır liverpol ;)
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