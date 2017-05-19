 ''Bizi bırakmayın'' – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    ''Bizi bırakmayın''

    ''Bizi bırakmayın''

    ve , ’ta kalmak istiyor. Kiralık sözleşmeleri bitecek iki yıldızın ’a, “Burada seviliyoruz. Gelecek sezon da Beşiktaş’ta devam etmeyi çok istiyoruz” dedikleri, başkanın “Merak etmeyin, elimizden geleni yapacağız” yanıtını verdiği öğrenildi.

    'ta transfer çalışmaları sürüyor. Yapılacak takviyeleri belirleyecek en önemli hususlardan birisi ise hiç şüphesiz Anderson ve Vincent 'ın durumları... Kiralık sözleşmeleri sezon sonunda bitecek iki oyuncu da siyah-beyazlı takımda yola devam etmek istediklerini bildirdiler. Geçtiğimiz günlerde Ümraniye'deki tesislere bir ziyaret gerçekleştiren başkan 'la görüşen ikilinin, bu dileklerini ilk ağızdan ilettikleri öğrenildi.

    BİZ DE YARDIMCI OLALIM
    Tercümanın da yer aldığı görüşmede Talisca'nın başkan Orman'a, Benfica'ya dönmek istemediğini dile getirerek, "Burada herkes beni çok seviyor. Ben de Beşiktaş'ta mutluyum. Kulübümle de anlaşırsanız gelecek sezon da kalmayı çok isterim" dediği ifade edildi. Porto'dan kiralanan Vincent Aboubakar'ın da Talisca'nınkine benzer sözler kullandığı kaydedilirken, gerekirse kulübü ile görüşerek transferi için yardımcı olmaya hazır olduğunu da kaydettiği dile getirildi.

    Başkan Fikret Orman'ın iki yıldızın bu tavırlarından çok memnun olduğu ve sırtlarını sıvazlayarak, "Merak etmeyin. Biz de sizden memnunuz. Kalmanız için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Sizler de bu konuda bize yardımcı olursanız seviniriz" yanıtını verdiği belirlendi.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:23
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