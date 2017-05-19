Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptı.
Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
Bu arada siyah-beyazlılar, antrenmanda önce Türk bayrağı açarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:25
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20.00 | Galatasaray - Osmanlıspor
Toplam 1
Yorum
Gerçek GS li Bu 11 le yenebiliriz
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Hasan belirsiz
Toplam 10
Yorum
Ahmet Ne içtiysen bize de söyle Kuyt kim tanıyor musun ?Ona da bi cevap sana zahmet :)
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''Birçoğunuz seneye yok''
Toplam 4
Yorum
SERDAR ADVOCATIN VERDİĞİ OYUNCU DEĞERLENDİRMELERİNİ YÖNETİM KESİNLİKLE DEĞERLENDİRMELİ AYNI TİP OYUNCULARI GÖNDERİP OYUNCU PROFİLLERİNİ DEĞİTİRMELİ
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