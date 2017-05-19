Beşiktaş, Kasımpaşa maçına hazır

Kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptı.

Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Bu arada siyah-beyazlılar, antrenmanda önce Türk bayrağı açarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.