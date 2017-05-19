 3 yıldızlı 200 bin forma hazır – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    3 yıldızlı 200 bin forma hazır

    3 yıldızlı 200 bin forma hazır
    Süper Lig'in bitimine üç hafta kala en yakın rakibi Medipol Başaksehir'in iki puan önünde lider durumda bulunan , şampiyonluk havasına iyice girdi. Siyah-beyazlılarda 3 yıldızlı 200 bin formanın hazırlanarak Kartal Yuvası mağazalarına dağıtıldığı, şampiyonluğun garantilenmesinin hemen ardından satışa başlanacağı belirtildi. Siyah-beyazlı kulüp, 3 yıldızlı formaların satışından önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:05
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