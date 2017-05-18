 Paşa biletleri satışta – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mayıs 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Paşa biletleri satışta

    Paşa biletleri satışta
    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Arena'da Kasımpaşa ile karşılaşacak. Dün itibarıyla satışa sunulan karşılaşmanın bilet fiyatları 130 TL ile 375 TL arasında değişiyor. Bu arada 1903 ve VIP tribün biletlerinin ise 800-900 TL aralığında olduğu açıklandı.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:55
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Paşa biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.