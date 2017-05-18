Paşa biletleri satışta
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 20 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Vodafone Arena'da Kasımpaşa ile karşılaşacak. Dün itibarıyla satışa sunulan karşılaşmanın bilet fiyatları 130 TL ile 375 TL arasında değişiyor. Bu arada 1903 ve VIP tribün biletlerinin ise 800-900 TL aralığında olduğu açıklandı.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Namağlup’ şampiyonlar
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Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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