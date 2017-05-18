Liderde keyifler yerinde
Son 3 maçını kazanması durumunda şampiyonluk ipini göğüsleyecek Beşiktaş’ta futbolcuların motivasyonu tek kelimeyle olağanüstü... Dün sabahki idmanda Quaresma başta olmak üzere oyuncular esprileriyle çalışmaya neşe katarken, kahkahalar havada uçuştu
Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Beşiktaş'ta, Bursaspor galibiyetinin takım üzerindeki stresi kaldırdığı net bir şekilde hissediliyor. Dün sabah yapılan idmanda tüm futbolcuların oldukça moralli oldukları görülürken, Ricardo Quaresma neşeli tavırları ile öne çıkan isim oldu. Portekizli yıldız, antrenman boyunca sergilediği neşeli tavırları, kahkahaları ve maç sonu galibiyet pozu verdirmesi ile güne damga vurdu. Turnuvayı kazanan Quaresma'nın takımı galibiyet pozu verirken ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı.
MİNYATÜR KALE TURNUVA
Bir süre 5'e 2 pas çalışması yapan Beşiktaşlı futbolcular ardından sekiz gruba ayrılarak üçerli minyatür kale turnuva yaptı. Turnuvayı Quaresma, Talisca ve Fatih Aksoy'dan oluşan takım kazandı. Siyah-beyazlı takım son bölümde çift kale maç yaptı. Demba Ba, Rhodolfo, Atınç Nukan, Cenk Tosun, Tolga Zengin, Necip Uysal, Aras Özbiliz, Fatih Aksoy ve Gökhan İnler'den oluşan yeşil takım maçın ardından galibiyet pozu verdi. Quaresma, Adriano, Marcelo ve Aboubakar antrenmanın geri kalanında saha kenarında uzun süre sohbet etti.
MİNYATÜR KALE TURNUVA
Bir süre 5'e 2 pas çalışması yapan Beşiktaşlı futbolcular ardından sekiz gruba ayrılarak üçerli minyatür kale turnuva yaptı. Turnuvayı Quaresma, Talisca ve Fatih Aksoy'dan oluşan takım kazandı. Siyah-beyazlı takım son bölümde çift kale maç yaptı. Demba Ba, Rhodolfo, Atınç Nukan, Cenk Tosun, Tolga Zengin, Necip Uysal, Aras Özbiliz, Fatih Aksoy ve Gökhan İnler'den oluşan yeşil takım maçın ardından galibiyet pozu verdi. Quaresma, Adriano, Marcelo ve Aboubakar antrenmanın geri kalanında saha kenarında uzun süre sohbet etti.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Namağlup’ şampiyonlar
Toplam 3
Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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''1.5 sene bekledi, 'Düşüneyim' dedi''
Toplam 3
Yorum
Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
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Talisca’ya talip
Toplam 11
Yorum
baba benden 90000 tl
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