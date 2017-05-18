Kartal’ın kasası dolacak
Beşiktaş sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslerse yaklaşık 40 milyon euro’luk bir gelir elde edecek
Siyah-beyazlılarda ?gözler şampiyon olarak üçüncü yıldızı takmaya çevrilirken, Kara Kartal'ın kasası da para dolacak. Şampiyonluk gelmesi durumunda Beşiktaş'ın kasasına ilk olarak TFF'nin vereceği 17 milyon TL girecek. Ayrıca galibiyete 1.3 milyon TL, beraberliğe de 650 bin TL verildiği ortamda siyah-beyazlılar daha şimdiden 20 galibiyet ve 8 beraberlikle 31.2 milyon TL almayı garantiledi. Öte yandan siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kalacağı için 12 milyon euro ayak bastı parası alacak. Bu rakam tv-yayın gelirleriyle, alınacak galibiyet ve beraberliklerle 40 milyon euro'ya kadar yükselebilecek.
PRİM 100'ER BİN EURO
Bu arada Beşiktaş ligin bitimine 3 hafta kala üst üste ikinci kez şampiyon olmaya çok yaklaşırken, yönetim de kupa primini belirledi. Zirve yarışında Başakşehir'in 2 puan önünde bulunan siyah-beyazlı oyuncular sezonu şampiyon tamamlarsa geçen sezon olduğu gibi bu sezonda da 100'er bin euro'luk primi cebine koyacak.
PRİM 100'ER BİN EURO
Bu arada Beşiktaş ligin bitimine 3 hafta kala üst üste ikinci kez şampiyon olmaya çok yaklaşırken, yönetim de kupa primini belirledi. Zirve yarışında Başakşehir'in 2 puan önünde bulunan siyah-beyazlı oyuncular sezonu şampiyon tamamlarsa geçen sezon olduğu gibi bu sezonda da 100'er bin euro'luk primi cebine koyacak.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Namağlup’ şampiyonlar
Toplam 3
Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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''1.5 sene bekledi, 'Düşüneyim' dedi''
Toplam 3
Yorum
Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
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Talisca’ya talip
Toplam 11
Yorum
baba benden 90000 tl
Kartal’ın kasası dolacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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