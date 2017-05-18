Kartal’ın kasası dolacak

Beşiktaş sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslerse yaklaşık 40 milyon euro’luk bir gelir elde edecek

Siyah-beyazlılarda ?gözler şampiyon olarak üçüncü yıldızı takmaya çevrilirken, Kara Kartal'ın kasası da para dolacak. Şampiyonluk gelmesi durumunda Beşiktaş'ın kasasına ilk olarak TFF'nin vereceği 17 milyon TL girecek. Ayrıca galibiyete 1.3 milyon TL, beraberliğe de 650 bin TL verildiği ortamda siyah-beyazlılar daha şimdiden 20 galibiyet ve 8 beraberlikle 31.2 milyon TL almayı garantiledi. Öte yandan siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kalacağı için 12 milyon euro ayak bastı parası alacak. Bu rakam tv-yayın gelirleriyle, alınacak galibiyet ve beraberliklerle 40 milyon euro'ya kadar yükselebilecek.



PRİM 100'ER BİN EURO

Bu arada Beşiktaş ligin bitimine 3 hafta kala üst üste ikinci kez şampiyon olmaya çok yaklaşırken, yönetim de kupa primini belirledi. Zirve yarışında Başakşehir'in 2 puan önünde bulunan siyah-beyazlı oyuncular sezonu şampiyon tamamlarsa geçen sezon olduğu gibi bu sezonda da 100'er bin euro'luk primi cebine koyacak.