 Karaman imzalıyor – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Mayıs 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Karaman imzalıyor

    Karaman imzalıyor

    Kartal’ın ön protokol yaptığı Hannover’in 23 yaşındaki genç oyuncusu Süper Lig bittiğinde resmi sözleşmeyi imzalayacak ve 4 seneliğine Beşiktaşlı olacak

    Beşiktaş bir yandan şampiyonluk için geri sayıma geçerken, diğer yandan da yeni sezon transfer hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş de, bu sezonun aksine gelecek sezon için geniş bir kadro düşünüyor. Sağ kanadı Ricardo Quaresma ve İngiltere'den geri dönecek olan Gökhan Töre ile çalıştırmak isteyen tecrübeli teknik adam; sol kanatta ise uzun süredir Ryan Babel'i zorlayacak bir isim arıyordu. O, isim yönetim tarafından yaklaşık bir ay önce ön protokol imzalanan oldu.

    LİG BİTER, İŞ BİTER
    Stuttgart doğumlu olan genç oyuncunun menajeri Serkan Okta, 31 Mayıs tarihine kadar geçerli olan protokolün ne zaman resmiyete döküleceğini öğrenmek için Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya geldi. Siyah-beyazlı yöneticiler iyi bir sezon çıkaran Kenan'la anlaşmanın baki olduğunu, şampiyonluk yarışı devam ederken bu konuyu gündeme getirmek istemediklerini söylediler ve lig biter bitmez resmi imzaların atılması sözünü verdiler. 23 yaşındaki futbolcu 4 yıllığına siyah- beyazlı formayı giyecek.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karaman imzalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.