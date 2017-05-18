 Hırçın yıldız Quaresma – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Hırçın yıldız

    Hırçın yıldız Quaresma

    Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo , Süper Lig'de kart açısından bu sezon takımının en 'hırçın' oyuncularından biri oldu.

    Siyah-beyazlı takımın 34 yaşındaki futbolcusu, hücuma dönük oynamasına rağmen gördüğü sarı kartlarla dikkati çekti. Beşiktaş'ta 4. sezonunu tamamlamak üzere olan ve Bursaspor karşısında siyah-beyazlı formayla 100. lig maçına çıkan , gördüğü kartlarla da adından söz ettirdi. Ricardo Quaresma, 100 Süper Lig mücadelesinde toplam 37 sarı kart görürken, 4 kez de kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Beşiktaş'taki 4 sezonunda toplam 41 kart gören Portekizli oyuncu, neredeyse iki maçta bir hakemler tarafından cezalandırıldı.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:17
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