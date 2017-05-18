Hırçın yıldız Quaresma
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Süper Lig'de kart açısından bu sezon takımının en 'hırçın' oyuncularından biri oldu.
Siyah-beyazlı takımın 34 yaşındaki futbolcusu, hücuma dönük oynamasına rağmen gördüğü sarı kartlarla dikkati çekti. Beşiktaş'ta 4. sezonunu tamamlamak üzere olan ve Bursaspor karşısında siyah-beyazlı formayla 100. lig maçına çıkan Quaresma, gördüğü kartlarla da adından söz ettirdi. Ricardo Quaresma, 100 Süper Lig mücadelesinde toplam 37 sarı kart görürken, 4 kez de kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Beşiktaş'taki 4 sezonunda toplam 41 kart gören Portekizli oyuncu, neredeyse iki maçta bir hakemler tarafından cezalandırıldı.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Namağlup’ şampiyonlar
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Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
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Talisca’ya talip
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baba benden 90000 tl
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