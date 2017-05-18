Fabricio’dan gönderme!
Beşiktaşlı oyuncular Fabricio, Beck ve Atınç, Vodafone Arena'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Etkinliği sunan ve F.Bahçeli olmasıyla bilinen Beyazıt Öztürk, İspanyol kaleci Fabri'ye "Her şey yolunda mı?" şeklinde bir soru yöneltti. Fabri ise, "İstanbul'da her şey yolunda, Beşiktaş'ta da her şey yolunda. Bilmiyoruz, Fenerbahçe'de nasıl?" yanıtını verdi. Fabri'nin bu cevabı üzerine Beyazıt Öztürk şaşırırken, etkinliğe katılanlar ise siyah beyazlıların file bekçisinin yanıtını alkışladı.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:14
FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Namağlup’ şampiyonlar
Toplam 3
Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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''1.5 sene bekledi, 'Düşüneyim' dedi''
Toplam 3
Yorum
Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
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Toplam 11
Yorum
baba benden 90000 tl
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