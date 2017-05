Fabricio’dan gönderme!

Beşiktaşlı oyuncular Fabricio, Beck ve Atınç, Vodafone Arena'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Etkinliği sunan ve F.Bahçeli olmasıyla bilinen Beyazıt Öztürk, İspanyol kaleci Fabri'ye "Her şey yolunda mı?" şeklinde bir soru yöneltti. Fabri ise, "İstanbul'da her şey yolunda, Beşiktaş'ta da her şey yolunda. Bilmiyoruz, Fenerbahçe'de nasıl?" yanıtını verdi. Fabri'nin bu cevabı üzerine Beyazıt Öztürk şaşırırken, etkinliğe katılanlar ise siyah beyazlıların file bekçisinin yanıtını alkışladı.