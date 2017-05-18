Ersan Gülüm ‘30’ yaşında

Beşiktaşlı futbolcu Gülüm'ün 30'uncu yaş günü, dün sabahki idman öncesi kesilen pastayla kutlandı. Doğum günü kutlamasında bir konuşma yapan Ersan Gülüm, "Herkese teşekkür ederim. Son üç maçımızı alarak hep beraber şampiyonluğu kutlayalım" dedi. Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular, Ersan Gülüm'e yeni yaşında mutluluklar diledi.