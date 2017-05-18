 Ersan Gülüm ‘30’ yaşında – Fotomaç – 18 Mayıs 2017
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    18 Mayıs 2017, Perşembe
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    Ersan Gülüm ‘30’ yaşında

    Ersan Gülüm ‘30’ yaşında
    Beşiktaşlı futbolcu Gülüm'ün 30'uncu yaş günü, dün sabahki idman öncesi kesilen pastayla kutlandı. Doğum günü kutlamasında bir konuşma yapan Ersan Gülüm, "Herkese teşekkür ederim. Son üç maçımızı alarak hep beraber şampiyonluğu kutlayalım" dedi. Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular, Ersan Gülüm'e yeni yaşında mutluluklar diledi.
    1. 18 Mayıs 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:54
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