Ersan Gülüm ‘30’ yaşında
Beşiktaşlı futbolcu Gülüm'ün 30'uncu yaş günü, dün sabahki idman öncesi kesilen pastayla kutlandı. Doğum günü kutlamasında bir konuşma yapan Ersan Gülüm, "Herkese teşekkür ederim. Son üç maçımızı alarak hep beraber şampiyonluğu kutlayalım" dedi. Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcular, Ersan Gülüm'e yeni yaşında mutluluklar diledi.
- 18 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:54
FOTOMAÇ GÜNDEM
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‘Namağlup’ şampiyonlar
Toplam 3
Yorum
Bjk 61 Alın teriyle onuruyla şerefiyle sadece beşiktaş yapar
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''1.5 sene bekledi, 'Düşüneyim' dedi''
Toplam 3
Yorum
Vatandaş Başta kızdım Demirbay a ama sonra tff başkanını,fatih terimi düşününce galiba doğru yaptı..
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Talisca’ya talip
Toplam 11
Yorum
baba benden 90000 tl
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